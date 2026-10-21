Erste Schätzungen: Willdan Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Willdan Group äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Willdan Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,900 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 107,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 40,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Willdan Group einen Umsatz von 182,0 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,08 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,49 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 423,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 681,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at