Willdan Group Aktie

Willdan Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LB1U / ISIN: US96924N1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Willdan Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Willdan Group wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 41,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 102,3 Millionen USD gegenüber 173,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,92 USD aus. Im Vorjahr waren 3,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 412,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 681,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Willdan Group IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Willdan Group IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Willdan Group IncShs 65,00 0,00% Willdan Group IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen