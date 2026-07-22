Erste Schätzungen: Willdan Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Willdan Group wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 41,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 102,3 Millionen USD gegenüber 173,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,92 USD aus. Im Vorjahr waren 3,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 412,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 681,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at