Erste Schätzungen: Williams Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Williams Companies lädt voraussichtlich am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Williams Companies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,503 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,450 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,77 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,84 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,37 USD im Vergleich zu 2,14 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 12,15 Milliarden USD, gegenüber 11,83 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at