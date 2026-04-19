Erste Schätzungen: Williams Companies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Williams Companies wird voraussichtlich am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,625 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Williams Companies 0,560 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Williams Companies nach den Prognosen von 5 Analysten 3,21 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,06 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,14 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,76 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,83 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at