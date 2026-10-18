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WKN: 855451 / ISIN: US9694571004

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Williams Companies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Williams Companies wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,539 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Williams Companies 0,530 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,87 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,99 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD, gegenüber 2,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 12,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,83 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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