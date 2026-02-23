Willis Lease Finance CorpShs Aktie
Erste Schätzungen: Willis Lease Finance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Willis Lease Finance präsentiert in der voraussichtlich am 10.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD gegenüber 2,81 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 149,0 Millionen USD – ein Plus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Willis Lease Finance 140,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 12,82 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 15,34 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 637,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 524,2 Millionen USD waren.
