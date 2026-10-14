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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Willis Towers Watson legt Quartalsergebnis vor

Willis Towers Watson wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,59 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,11 USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,45 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,80 USD im Vergleich zu 16,26 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 10,45 Milliarden USD, gegenüber 9,71 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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