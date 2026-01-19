Erste Schätzungen: Willis Towers Watson mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Willis Towers Watson präsentiert in der voraussichtlich am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,96 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Willis Towers Watson ein EPS von 12,25 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,85 Milliarden USD – ein Minus von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Willis Towers Watson 3,04 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 16,96 USD je Aktie, gegenüber -0,960 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 9,62 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at