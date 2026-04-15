Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Willis Towers Watson stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Willis Towers Watson wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
22 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,33 USD je Aktie erzielt worden.
Willis Towers Watson soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,62 USD, gegenüber 16,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 10,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,71 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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