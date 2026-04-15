Willis Towers Watson Aktie

Willis Towers Watson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Willis Towers Watson stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Willis Towers Watson wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

22 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,33 USD je Aktie erzielt worden.

Willis Towers Watson soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,62 USD, gegenüber 16,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 10,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Willis Towers Watson PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Willis Towers Watson PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Willis Towers Watson PLC 244,00 -0,08% Willis Towers Watson PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen