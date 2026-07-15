Willis Towers Watson Aktie

Willis Towers Watson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Willis Towers Watson vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Willis Towers Watson wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

22 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,12 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,32 USD erwirtschaftet wurden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,42 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,26 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,51 USD im Vergleich zu 16,26 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 10,42 Milliarden USD, gegenüber 9,71 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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