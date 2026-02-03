Erste Schätzungen: Wingstop legt Quartalsergebnis vor

Wingstop wird voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

28 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,830 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 25 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 177,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 28 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,70 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 27 Analysten von durchschnittlich 698,9 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 625,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at