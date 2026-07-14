Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wingstop öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wingstop gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
28 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wingstop im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,960 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 25 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 191,0 Millionen USD – ein Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wingstop 174,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD im Vergleich zu 6,21 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 779,0 Millionen USD, gegenüber 696,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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