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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wingstop stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wingstop öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 194,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 175,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,21 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 764,8 Millionen USD, gegenüber 696,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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