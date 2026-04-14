Erste Schätzungen: Wingstop veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wingstop äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

31 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,24 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten ein Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 189,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 171,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,62 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 800,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 696,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at