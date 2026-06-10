Erste Schätzungen: Winnebago Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Winnebago Industries stellt voraussichtlich am 25.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,766 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Winnebago Industries mit einem Umsatz von insgesamt 758,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 775,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,19 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 0,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,80 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at