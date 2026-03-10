Erste Schätzungen: Winnebago Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Winnebago Industries lädt voraussichtlich am 25.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,242 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 627,2 Millionen USD gegenüber 620,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,910 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,92 Milliarden USD, gegenüber 2,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at