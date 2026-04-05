Wintrust Financial Aktie

Wintrust Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wintrust Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wintrust Financial wird voraussichtlich am 20.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,96 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wintrust Financial einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Wintrust Financial nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 707,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 29,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,41 USD im Vergleich zu 11,40 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 2,94 Milliarden USD, gegenüber 4,21 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wintrust Financial Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Wintrust Financial Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wintrust Financial Corp. 120,00 -0,83% Wintrust Financial Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen