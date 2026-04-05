Erste Schätzungen: Wintrust Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wintrust Financial wird voraussichtlich am 20.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,96 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wintrust Financial einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Wintrust Financial nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 707,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 29,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,41 USD im Vergleich zu 11,40 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 2,94 Milliarden USD, gegenüber 4,21 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at