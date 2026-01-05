Erste Schätzungen: Wintrust Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wintrust Financial stellt voraussichtlich am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,93 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wintrust Financial einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 31,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,03 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Wintrust Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 701,5 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,18 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,31 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,71 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 3,97 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at