Erste Schätzungen: Wisdomtree Investments verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wisdomtree Investments wird voraussichtlich am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,235 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wisdomtree Investments ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 110,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Wisdomtree Investments für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 142,7 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,798 USD, gegenüber 0,330 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 489,1 Millionen USD im Vergleich zu 427,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at