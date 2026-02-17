Wix.com Aktie
WKN DE: A1W7AU / ISIN: IL0011301780
17.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Wixcom legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Wixcom wird sich voraussichtlich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Wixcom im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 527,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 460,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,60 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,82 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,36 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,00 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,76 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Wix.com Ltd
