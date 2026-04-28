Wix.com Aktie
WKN DE: A1W7AU / ISIN: IL0011301780
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wixcom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wixcom stellt voraussichtlich am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,24 USD. Dies würde einem Zuwachs von 117,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wixcom 0,570 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 544,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wixcom einen Umsatz von 473,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,00 USD, gegenüber 0,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 2,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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