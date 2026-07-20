Erste Schätzungen: Wixcom präsentiert Quartalsergebnisse

Wixcom stellt voraussichtlich am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,14 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wixcom einen Gewinn von 0,980 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 13,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 554,8 Millionen USD gegenüber 489,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,88 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,880 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 2,25 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at