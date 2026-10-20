Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wolfspeed vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Wolfspeed präsentiert in der voraussichtlich am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,986 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Wolfspeed noch -4,120 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,85 Prozent auf 149,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -7,517 USD, gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 642,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 665,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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