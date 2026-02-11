Wolverine World Wide Aktie

Wolverine World Wide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855987 / ISIN: US9780971035

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Wolverine World Wide zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wolverine World Wide wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,437 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 494,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Wolverine World Wide für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 509,2 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie, gegenüber 0,580 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,87 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Wolverine World Wide Inc.

Analysen zu Wolverine World Wide Inc.

Aktien in diesem Artikel

Wolverine World Wide Inc. 14,80 -0,67% Wolverine World Wide Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Ausschläge. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

