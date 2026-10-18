Wonderla Holidays Aktie
WKN DE: A116QT / ISIN: INE066O01014
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wonderla Holidays präsentiert Quartalsergebnisse
Wonderla Holidays veröffentlicht voraussichtlich am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Wonderla Holidays im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,270 INR je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,16 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 44,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 801,5 Millionen INR in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 19,90 INR, gegenüber 12,89 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 6,55 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,19 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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