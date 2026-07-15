Erste Schätzungen: Woodward mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Woodward wird voraussichtlich am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,44 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,11 Milliarden USD – ein Plus von 21,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Woodward 915,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,41 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,19 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,57 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at