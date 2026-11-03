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Woodward Aktie

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WKN: 919406 / ISIN: US9807451037

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03.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Woodward stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Woodward wird voraussichtlich am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,54 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Woodward noch 2,23 USD je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 995,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Woodward für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,14 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,48 USD, gegenüber 7,19 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 4,34 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,57 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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