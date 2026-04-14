Erste Schätzungen: Woodward zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Woodward lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,10 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,78 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,01 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 14,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Woodward einen Umsatz von 883,6 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,76 USD im Vergleich zu 7,19 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 4,15 Milliarden USD, gegenüber 3,57 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at