Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Workday öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Workday stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 39 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,32 USD. Dies würde einem Zuwachs von 562,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Workday 0,350 USD je Aktie vermeldete.
Workday soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,52 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 36 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 38 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,08 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,95 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 38 Analysten im Durchschnitt 9,54 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
