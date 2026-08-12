Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Workday präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Workday wird voraussichtlich am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 37 Analysten von einem Gewinn von 2,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Workday im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 34 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,66 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,77 USD, gegenüber 2,59 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 38 Analysten auf durchschnittlich 10,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,53 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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