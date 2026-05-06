Erste Schätzungen: Workday stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Workday präsentiert voraussichtlich am 21.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

38 Analysten schätzen, dass Workday für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 35 Analysten einen Zuwachs von 12,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,52 Milliarden USD gegenüber 2,23 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 39 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,59 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 38 Analysten auf durchschnittlich 10,66 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,53 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at