Workhorse Group Aktie
WKN DE: A41V25 / ISIN: US98138J5039
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Workhorse Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Workhorse Group stellt voraussichtlich am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,949 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Workhorse Group noch -20,040 USD je Aktie verloren.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 6,00 Prozent auf 5,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -4,209 USD, gegenüber -6,760 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 34,3 Millionen USD im Vergleich zu 21,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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