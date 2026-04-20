Erste Schätzungen: Workiva A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Workiva A wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,655 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Workiva A noch -0,380 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 245,2 Millionen USD – ein Plus von 18,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Workiva A 206,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,71 USD aus. Im Vorjahr waren -0,470 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 884,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at