Erste Schätzungen: Workiva A präsentiert Quartalsergebnisse

Workiva A veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,635 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,350 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 251,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 215,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD, gegenüber -0,470 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 1,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 884,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at