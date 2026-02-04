Erste Schätzungen: Workiva A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Workiva A wird voraussichtlich am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,689 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Workiva A noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Workiva A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 235,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,64 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,990 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 880,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 738,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at