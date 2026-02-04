Workiv a Aktie
WKN DE: A12GL6 / ISIN: US98139A1051
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Workiva A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Workiva A wird voraussichtlich am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,689 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Workiva A noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Workiva A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 235,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,64 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,990 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 880,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 738,7 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Workiva Inc (A)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Workiva A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Workiva A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Workiva A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Workiva Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Workiva Inc (A)
|58,50
|-2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.