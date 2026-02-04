Workiv a Aktie

Workiv a

WKN DE: A12GL6 / ISIN: US98139A1051

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Workiva A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Workiva A wird voraussichtlich am 19.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,689 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Workiva A noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Workiva A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 235,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,64 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,990 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 880,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 738,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Workiva Inc (A)

Analysen zu Workiva Inc (A)


Workiva Inc (A)

Workiva Inc (A) 58,50 -2,50%

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

