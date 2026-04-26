Erste Schätzungen: WORKMAN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WORKMAN wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 54,96 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte WORKMAN 47,47 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,07 Prozent auf 34,63 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 250,88 JPY im Vergleich zu 206,99 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 158,01 Milliarden JPY, gegenüber 136,93 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at