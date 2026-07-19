Erste Schätzungen: WORKMAN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

WORKMAN gibt voraussichtlich am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 87,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte WORKMAN 71,28 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll WORKMAN 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 50,85 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte WORKMAN 41,56 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 289,51 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 252,64 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 187,74 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 160,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at