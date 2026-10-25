Erste Schätzungen: WORKMAN stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WORKMAN stellt voraussichtlich am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 46,75 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte WORKMAN ein EPS von 41,78 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WORKMAN in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 42,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 34,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 291,11 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 252,64 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 185,73 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 160,85 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at