WKN: 909359 / ISIN: JP3990100004

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: WORKMAN zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WORKMAN öffnet voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 85,65 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,38 Prozent erhöht. Damals waren 67,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,81 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei WORKMAN für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 47,85 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 246,11 JPY, gegenüber 206,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 151,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 136,93 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

WORKMAN CO LTD 6 530,00 0,15% WORKMAN CO LTD

