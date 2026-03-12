Worksport Aktie

Worksport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A412A9 / ISIN: US98139Q3083

12.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Worksport mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Worksport lädt voraussichtlich am 26.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,535 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -53,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 64,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,900 USD im Vergleich zu -58,400 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 16,2 Millionen USD, gegenüber 8,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

