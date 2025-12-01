Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Worthington Industries Aktie

WKN: 870882 / ISIN: US9818111026

01.12.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Worthington Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Worthington Industries wird voraussichtlich am 16.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.11.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,704 USD je Aktie gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Worthington Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 310,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 274,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,57 USD aus. Im Vorjahr waren 1,92 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Worthington Industries Inc. 46,96 -0,25% Worthington Industries Inc.

