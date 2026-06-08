Erste Schätzungen: Worthington Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Worthington Industries wird voraussichtlich am 23.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,58 Prozent auf 386,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Worthington Industries noch 317,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,44 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at