Worthington Industries Aktie
WKN: 870882 / ISIN: US9818111026
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08.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Worthington Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Worthington Industries wird voraussichtlich am 23.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 21,58 Prozent auf 386,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Worthington Industries noch 317,9 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,44 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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