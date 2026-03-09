Erste Schätzungen: Worthington Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Worthington Industries wird voraussichtlich am 24.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,962 USD. Dies würde einem Zuwachs von 21,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Worthington Industries 0,790 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Worthington Industries 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 349,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Worthington Industries 304,5 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,92 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at