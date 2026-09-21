Worthington Steel Aktie

Worthington Steel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Worthington Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Worthington Steel öffnet voraussichtlich am 06.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,920 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 130,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 872,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,62 Milliarden USD, gegenüber 3,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Worthington Steel Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Worthington Steel Inc Registered Shs

mehr Analysen
06.08.26 Worthington Steel Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Worthington Steel Hold Deutsche Bank AG
03.07.26 Worthington Steel Verkaufen DZ BANK
03.07.26 Worthington Steel Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Worthington Steel Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Worthington Steel Inc Registered Shs 28,78 -1,77% Worthington Steel Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen