Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
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21.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Worthington Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Worthington Steel öffnet voraussichtlich am 06.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,920 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 130,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,01 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 872,9 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,62 Milliarden USD, gegenüber 3,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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