Erste Schätzungen: Worthington Steel präsentiert Quartalsergebnisse

Worthington Steel wird voraussichtlich am 24.06.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,730 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 19,10 Prozent auf 992,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 832,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 2,15 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,19 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 3,51 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at