Erste Schätzungen: Worthington Steel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Worthington Steel wird voraussichtlich am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Worthington Steel für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,462 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Worthington Steel im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 883,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 687,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28,45 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,46 USD, gegenüber 2,19 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 3,64 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at