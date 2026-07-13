W.P. Carey Aktie

W.P. Carey für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J5SB / ISIN: US92936U1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: WP Carey präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WP Carey wird voraussichtlich am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,711 USD. Dies würde einem Zuwachs von 209,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem WP Carey 0,230 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent auf 452,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu W.P. Carey Inc

mehr Nachrichten