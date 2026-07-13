Erste Schätzungen: WP Carey präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WP Carey wird voraussichtlich am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,711 USD. Dies würde einem Zuwachs von 209,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem WP Carey 0,230 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent auf 452,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,11 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,83 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at