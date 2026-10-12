Erste Schätzungen: WP Carey stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WP Carey öffnet voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,703 USD aus. Im letzten Jahr hatte WP Carey einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,10 Prozent auf 457,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 431,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,12 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 1,83 Milliarden USD, gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at