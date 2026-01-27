W.P. Carey Aktie

WKN DE: A1J5SB / ISIN: US92936U1097

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: WP Carey stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WP Carey wird voraussichtlich am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,672 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 406,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 418,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,09 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,64 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu W.P. Carey Inc

Analysen zu W.P. Carey Inc

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
W.P. Carey Inc

W.P. Carey Inc 57,46 -0,45% W.P. Carey Inc

