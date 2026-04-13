W.P. Carey Aktie
WKN DE: A1J5SB / ISIN: US92936U1097
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: WP Carey stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WP Carey stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,605 USD. Dies würde einem Zuwachs von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem WP Carey 0,570 USD je Aktie vermeldete.
WP Carey soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 430,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,53 USD, gegenüber 2,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 1,76 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,72 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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